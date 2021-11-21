Я уже начинаю думать, что мировое правительство специально их вам подсовывает, чтобы вы продолжали строить партию мести ‘стручконосцам’.

Какой ‘хэй, цыпа, го секс’? Кому и кто так пишет вообще? В пятом классе, что ли, когда еще в бутылочку играют?

Меня-то как раз всегда забавляло вот это трогательное ‘как я могу тебе помочь’, потому что помочь я прекрасно могу себе сама, а вот ‘го секс’ без Него не получится.

И неправда, что мужчины не хотят стараться. Мужчины очень стараются, очень-очень, иногда сильно больше, чем нужно, и ты уже устаешь втихаря раздавать сестрам Его подарки и переписывать для племянниц чьи-то позабытые душераздирающие стихи, когда-то адресованные тебе.

Мужчины точно так же хотят ‘простых человеческих отношений’ и страшно боятся такие отношения потерять. Боятся гораздо больше, чем мы.

Именно поэтому, как правило, только женщина может уйти из брака просто так, потому что ей надоело. Мужчина почти всегда уходит лишь тогда, когда и если у него возникли новые ‘человеческие отношения’.

Потому что мы можем без них жить, а они без нас — почти никогда.

Да, и секса они хотят не больше, чем мы. Или мы сейчас будем всерьез притворяться в большую советскую литературу, где правильная девочка в каждой сцене, как у Володина, должна повторять: ‘Руки убери!’

А на кой он тебе нужен, если ему неинтересно тебя потрогать руками?

В общем, парни, хорошие, умелые, правильные, красивые, умные, сильные, встретьтесь уже Маше и ее единомышленницам, очень прошу. Вас же полно.

Лично мне вообще попадались только такие.

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