Я все-таки должна ответить господину Никулину, который позволил себе назвать себя патриотом.

Патриотом позволил назвать себя человек, который называл Крым стойлом. Говорил, что он до сих пор, еще в 19-м году, скептически относится к возвращению Крыма.

В 19-м году господин Никулин заметил, что ничего не произошло в Херсонской области, но не замечал все, что уже 5 лет происходило в Донецкой области и в Луганской. И омерзительной карательной операции в Одессе не замечал.

Имея такое мнение, вы не имеете права никакого морального марать слово ‘патриот’.

Вы не патриот, вы предатель.