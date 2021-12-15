Россия — огромна, и регионы часто живут своей жизнью.

Это касается и контрафакта.

Я уже писала про исследование Минпромторга о контрафакте. Из него очевидно, что контрафакта больше всего именно в регионах. Причем чем дальше от крупных городов — тем больше.

Цифры просто космические, почти ПОЛОВИНА всех продающихся в некоторых регионах сигарет — контрафакт.

Федеральный бюджет недосчитывается огромных сумм.

По результатам исследования уже в декабре выйдет рейтинг губернаторов, который покажет, насколько эффективно с нелегальным табаком борются в том или ином регионе.

Сегодня KPI руководителей регионов — это не только инвестиционная привлекательность и уровень жизни населения, но и вклад в борьбу с контрафактом, который наносит колоссальный ущерб экономике страны.

А тем губернаторам, которые смогли значительно снизить долю нелегалки, надо возвращать не только часть акциза, но и давать дополнительные полномочия, которые позволят лучше пресекать нарушения и привлекать к ответственности преступников.

Если кому-то нужны дополнительные стимулы, Совфед уже неоднократно предлагал оставить часть акцизов с продаж табака в регионах.

Звучит логично — чем эффективнее борешься, тем больше денег получишь.