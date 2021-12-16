— Ну что, в Германии уже очухались?

— Спят ещё пока. Мы предупреждали — нам никто не верил.

— Гутен морген, товарищи, уже всё работает, просыпайтесь!

Руководитель RT DE Динара Токтосунова в нашем утреннем стриме «Летучка» — о запуске телеканала на немецком языке:

«Мы до последнего, до сегодняшнего утра, до момента запуска держали в секрете, как мы будем выходить, потому что колоссальное давление оказывается не только на нас, но и на наших партнёров, которые хотят с нами работать. В итоге мы запускаемся на двух спутниках, которые покрывают почти всю Европу».

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