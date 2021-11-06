Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как ‘делать заявления’.

Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного.

По необъяснимым причинам многие, очевидно, не понимают, что Кавказ — это не только Чеченская республика, Дагестан, Осетия и др.

Хотела бы напомнить, что Кавказ — это и Азербайджан, и Армения, и Грузия, и много чего еще.

Я сама, с точки зрения классической географии, — такой же ‘кавказец’.

И именно поэтому имею полное право критиковать неправильное поведение некоторых представителей этого собирательного термина.

Отдельно обращаю внимание Кадырова, что я нигде не упоминала СЕВЕРНЫЙ Кавказ, упомянутый в его посте, именно потому, что у меня не было информации, что ребенка били и материли уроженцы СЕВЕРНОГО Кавказа.

Но кроме Северного Кавказа на свете есть еще и Южный.

Что касается вопроса, надо или нет упоминать, откуда родом очередной задержанный.

Когда-то я сама считала, что этого делать не надо. Меня тоже, как ‘лицо кавказской национальности’, обижали и возмущали такие упоминания.

Но с возрастом для меня стало очевидно, что, замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в вотсап-чатах, а раньше — на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем ее.

Когда-то мы из-за этого уже потеряли страну.

Очень не хочется потерять еще раз.

Кадыров всегда отличался тем, что жестко пресекал проступки своих соплеменников, не скрывая, что они его соплеменники.

Тем удивительнее, что сейчас такую резкую реакцию вызвал мой пост по поводу ситуации, не имеющей никакого отношения ни к чеченцам, ни вообще к народам СЕВЕРНОГО Кавказа.

По этой логике, могли возмутиться и армяне.

Они/мы ведь тоже кавказцы.

Кстати, когда я писала этот пост, я знала, что нападавшие — уроженцы одной из кавказских стран, но не знала, какой именно.

С таким же успехом, это могли оказаться армяне. Что никак не изменило бы сути моего поста.

Мне не впервой критиковать своих соплеменников, когда, в моем понимании, они неправильно себя ведут.

Заодно призываю Государственную Думу, МВД, Следственный Комитет и прочие ведомства не обращать внимания на массовые угрозы и оскорбления в адрес меня и моих детей.

История всех рассудит.

https://t.me/RKadyrov_95/1183