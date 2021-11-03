Сейчас часто любят вспоминать, как Москву в пятидесятые спасли от черной оспы, привив за полтора месяца весь город вместе с Подмосковьем.

И забывают, что вообще-то обязательная вакцинация от оспы шла уже несколько десятилетий и к 1936 году оспа в СССР считалась полностью побежденной.

Так что удивляться надо не тому, как быстро справились, а тому, как привезший оспу в Москву художник Кокорекин, а также еще 45 заболевших и погибших вообще умудрились заразиться.

То ли они чудесным образом в сталинской Москве умудрились избежать обязательной вакцинации, то ли прививка у них уже не работала.

Вот вопрос специалистам.