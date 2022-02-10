Лет десять назад сходила я в московскую студию ВВС. Что-то там прокомментировать.

Выхожу, и редактор протягивает мне конверт.

— Что там? — спрашиваю.

— Как что? Гонорар за комментарий. Двести долларов.

Подумала, он шутит. Открываю при всех, а там натурально — двести долларов. Именно в долларах. В конверте. Без всякого договора. В центре Москвы. В студии британского государственного вещателя.

Разумеется, я отказалась.

Разумеется, больше меня туда не звали.

Разумеется, эта схема существует годами. И таких, как я, звали один раз из ста — для поддержания едва различимого пунктирчика знаменитого бибисишного ‘баланса’.

Давным-давно и этого не делают, а зовут только визжащих русофобов, одних и тех же ‘экспертов’, наших с вами сограждан, которые у них в эфире на ломаном советском английском рассказывают про ‘аннексию Крыма’.

Как вы думаете, каждый раз редактор вручает им денежку в конвертике или через раз?

Таким образом финансируемое британским правительством ВВС финансирует и поощряет предателей Родины в столице этой самой Родины.

Безнаказанно. На глазах у всех. Годами.

А вы что-то скрипите про иноагентов. Иноагенты — зайчики по сравнению с тем, как на самом деле устроена эта система.