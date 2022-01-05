Лет дцать назад в Нью-Йорке, на типичной нью-йоркской вечеринке, где никто никого не знает, познакомилась я с одной казашкой, умницей и красавицей. Она в Нью-Йорке училась, но не как я — на деньги американской госпрограммы, — а на казахстанские деньги.

И это меня изумило.

Она рассказала, что Назарбаев ежегодно отправляет учиться в США пять тысяч лучших выпускников школ с единственным условием — чтобы они вернулись обратно.

Я тогда уже понимала, что Америка учит нас не по доброте душевной, а чтобы мы вернулись и перекраивали Родненькую по ее, Америки, образу и подобию. И уже понимала, что в этом я ее, Америку, кажется, перехитрю.

Но вот в чем была хитрость казахов за госсчет обучать потенциальную пятую колонну, я так и не поняла.

Пять тысяч. Ежегодно. Своими руками.