Американский профессор накатала жалобную колонку для сиэнэн про то, как мы ей испортили семейные отношения.

‘У меня есть собственный неприятный опыт в этом вопросе, когда близкий человек зашел так далеко, что до него уже невозможно достучаться доводами разума и логики, никакие доказательства просто не работают. Раньше мою родственницу считали человеком рассудительным, но во время пандемии она стала исповедовать радикальные взгляды. Она живет в Англии, и из-за длительного карантина посиделки в ресторане с друзьями, имеющими различные политические убеждения, превратились в дополнительные часы перед телевизором за просмотром нового любимого источника информации — канала Russia Today (RT). Прокремлевское СМИ с обширной аудиторией и почти двумя десятками бюро по всему миру является ключевым элементом информационной войны, которую ведет Россия, пытаясь заставить зарубежных зрителей посмотреть на мир сквозь призму, выгодную президенту Владимиру Путину и его союзникам.

В случае моей родственницы это сработало идеально. По мере того как росло ее раздражение по поводу обусловленных пандемией неудобств, ей все больше хотелось найти виноватых. Наши телефонные разговоры превратились в монологи — она обвиняла иммигрантов в распространении коронавируса, а в январе 2021 года переключилась на Джо Байдена, который, по ее мнению, уничтожает Америку, где она долгое время жила.

К лету 2021 года она дошла до того, что перестала спрашивать обо мне и других членах семьи. Месяцы, проведенные за просмотром RT, погрузили ее в мир дезинформации, превратив в раздраженного и гневного человека. После июньского саммита Байдена и Путина она жаловалась, что Байден не помогает Путину продвигать интересы Москвы в Восточной Европе (что характерно, она вообще никогда не упоминала Путина до того, как стала фанаткой RT).

Когда я предложила ей посмотреть отрывок моего прямого эфира на NBC, где я рассуждала об империалистической политике Путина, она в ярости закричала: «Ты лжешь!» А потом повесила трубку. У меня закончилось терпение, и я больше не могла с ней общаться’.

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