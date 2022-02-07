Каждое утро я открываю новости и читаю Чехова, ‘В овраге’.

Я не хочу читать Чехова, ‘В овраге’.

Не перечитывала с тех пор, как, послушная школьной программе, прочитала его в первый раз.

С тех самых пор мне снится этот облитый кипятком младенец и его бессловесная мать.

Но Чехов, ‘В овраге’, преследует меня сам.

Вчера несчастный малыш в Марокко, сегодня вот изувер в Иркутске.

И я, как та спортсменка из новостной ленты, которая плачет каждый день из-за макарон, плачу каждый день из-за того, что в этом мире жить с открытыми глазами нельзя.

Только в своей вечнозеленой деревне среди лавровишен и фейхоа, без телеграма, телевизора, телефона, каждый день пропалывая аккуратные грядки, не поднимая глаз.

И дело тут не в империи, в которой выпало родиться, — скорее наоборот.

Дело в человечестве as is.