В ответ на множество запросов от СМИ прокомментировать включение меня в санкционный список имею заявить:

1. У меня нет и никогда не было недвижимости в США или где-либо за границами Родненькой. Хотя бы потому что в Родненькой есть Кубань и Сочи, а больше мне никуда не надо.

2. У меня нет и никогда не было бизнеса, банковских счетов и каких-либо финансовых интересов в США или где-либо за пределами Родненькой. Я не зарабатываю столько, чтобы не знать, в какую еще страну отправить деньги, или чтобы знать, что такое оффшоры.

3. США — чудесная страна, где я училась, где у меня друзья, где дом, в котором я жила, пока училась, и там все еще живет мой больной Dad, который совсем скоро перестанет помнить, кто я такая, но в эту прекрасную страну я и так не езжу много лет, поскольку эта прекрасная страна прислала мне повестку для дачи показаний по делу о признании нас иноагентами, а я знаю, чем такие повесточки иногда заканчиваются, и не могу рисковать оставить трех своих детей на много лет без матери.

4. По совокупности вышеперечисленного, мне на эти санкции с прибором положить. Так и напишите.