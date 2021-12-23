Начала читать «Петровых в гриппе и вокруг него» и не могла понять, что мне это напоминает — по запаху, по дуновению.

И тут дочитала до фразы ‘гадко заулыбался и заговорил про Олешу и зависть’.

Конечно! Ровно это и напоминает. ‘Зависть’ Юрия Олеши. И я сама теперь гадко улыбаюсь от догадки, что автор специально туда засунул эту зависть — и специально без кавычек, — потому что прекрасно знал, кем вдохновлялся.

Давно не встречала в современной русской прозе такого свежего, одновременно прямого и об’емного языка. Пока что наслаждаюсь. Читаю дальше.