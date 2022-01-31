С подачи одного уважаемого канала, опубликовавшего название одного неуважаемого канала, я тут взяла и почитала последний. Чего, очевидно, не делал никто из защитников одной тут чеченской семьи.

Намеренно не называю канал, чтобы не рекламировать.

Сказать, что я в /РОСКОМНАДЗОР/, — ничего не сказать.

И теперь у меня вопрос. Даже несколько.

Почему этим и подобными каналами не занимается прогрессивная общественность и правоохранители на федеральном уровне так же активно и результативно, как они занимаются кейсами со случайными идиотками, фотографирующими свои недооцененные попы на фоне храмов и мечетей?

Поверьте, это важнее.

Неужели только Кадырова коробит, что русских и Россию админы этого канала называют оккупантами, что они превозносят подвиги Басаева и ко, оправдывают Беслан и ‘Норд-Ост’?

Неужели только Кадыров считает неправильным, что чеченскую молодежь убеждают ненавидеть русских, регулярно осуществляющих ‘геноцид чеченского народа’?

Неужели только Кадыров считает, что все это — террористическая деятельность и с ней нужно бороться?

Я не знаю, какое отношение к этому террористическому сепаратистскому каналу, к этим басаевско-масхадовско-закаевским подстилкам, к этим врагам России и каждого русского имеет семья, которую тут так рьяно защищают все кому не лень, но если имеют, то туда им и дорога.

Я часто расхожусь во мнениях с Кадыровым — в том числе публично.

Я, к примеру, не считаю, что Милашина — террористка. Я считаю, что Милашина — непрофессиональная, предвзятая недотыкомка, и считаю я так, потому что она в своих материалах невыносимо врала лично про меня, врала намеренно, не проверяя факты, которые могли быть проверены за минуты, очевидно, не желая их проверять, ведь они испортили бы ее историю, но террористкой это ее не делает.

Лучше я поставлю за нее Богу свечку как за овцу. Заблудшую.

А она пусть идет со мной судиться, как все они любят.

Но тут, ребята, совсем другой кейс. Спасибо Базе, что дали название канала.

Как журналист, я прошу уполномоченные органы разобраться:

А) Имеет или не имеет оная семья отношение к производству и распространению оного контента?

Б) Если имеет, то какого хрена они до сих пор не в тюрьме?

В) Если не имеет, то к чему на них гонения?

Г) Если эта семья не производит этот террористический русофобский канал, то кто тогда производит и занят ли кто-либо их розыском и пресечением этой чудовищной противоправной деятельности очевидно заряженных на устроение очередной гражданской войны в России матерых, умелых и хорошо оплачиваемых террористов?

Отдельная просьба у меня к журналистам, считающим себя русскими.

Прежде чем кого-то однозначно обвинять, а кого-то однозначно защищать, постарайтесь разобраться. Это всегда на пользу.

Недорусским журналистам просьба не волноваться.