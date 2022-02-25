Я хотела бы обратиться к нашим, которые не понимают.

Вы сейчас пишете, что вам стыдно быть русскими, вам стыдно за Россию. Вам стыдно, собственно говоря, за что?

Вы обвиняете собственный народ. А мне было стыдно все эти восемь лет за Россию, что мы ничего не делали. Я понимала одним полушарием, что называется, что для того, чтобы что-то сделать, чтобы это не привело к катастрофе, к этому надо подготовиться.

Одной стороной мозга понимаешь, а сердцем стыдно. И думаешь: ‘Ну как же так! Восьмой год пошел — и ничего!’

Граждане, вы думаете, мы, тут собравшиеся, просто любим войну? Нам нравится, нам хочется, мы на самом деле такие оголтелые, что, несмотря ни на какое кровопролитие, дайте нам дойти до Берлина, и все? Мы такие имперцы и такие садисты? Конечно, нет.

Вам же об’яснили: никто не трогает мирное население, не бомбит мирное население, не расстреливает мирное население, делает все для того, чтобы это мирное население не пострадало.