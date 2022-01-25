Как сообщает наш собственный, RT-шный оперштаб, у нас за эти выходные 38 заболевших. Рекорд с начала пандемии.

И что? И ничего. Потому что никто из наших новых заболевших не нуждается в лечении. Они болеют как насморком.

Я регулярно говорю с врачами ковидных клиник, с чиновниками от здравоохранения, и вот какая у нас картина и вот о чем они просят:

1. Омикрон, как правило, реально переносится как обычная ОРВИ. Чуть горло, посильнее насморк, 37 с копейками, немножко кашель.

2. Врачи просят вести себя в таком случае именно как с обычной ОРВИ: постелька, чаек, аскорбинка и понимание, что за неделю максимум все точно пройдет.

3. Если все так и происходит, врачи просят никуда не ходить, не вызывать скорую, участкового, не бежать в больницу — оставить эти ресурсы тем, кому действительно плохо, потому что ковид ковидом, но другие болезни никто не отменял.

4. Если действительно плохо — то есть много дней высокая температура, или падает сатурация, или слабость, кашель и одышка до обмороков — тогда, конечно, к врачу.

5. Отдельно просят не назначать самим себе и не пить антибиотики. Сколько раз уже говорили, что вирусы антибиотиками не лечатся.

Если мы все будем слушать, о чем нас просят люди, уже два года живущие в скафандрах, и у нас, и у них все будет хорошо.