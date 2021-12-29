В начале было Слово. В конце будет Цифра.

В будущем наука сойдется в единой точке с религиозными предчувствованиями пророков. Окажется, что научно обоснованное будущее человечества отличается от библейских текстов только стилистически. И нас неминуемо ждет и конец света, и Воскрешение, и вечная жизнь, и ад, и рай, и, разумеется, Страшный суд.

Как это будет? Например, вот так.

1. Воскрешение.

Уже сегодня наука может из клетки создать человеческий орган. Завтра из ДНК воссоздадут умершего человека. Воскресят. Право на воскрешение близких станет базовым правом любого живущего. Те, от кого и ДНК не осталось, будут воскрешаться по ДНК своих родственников.

2. Рай и ад.

Уже сегодня глобальное потепление заставляет целые государства готовиться к поголовной эмиграции. Завтра потепление превратит сегодняшние ледники в цветущие Новые Мальдивы (старые к тому времени исчезнут в океане), а остальную Землю — в пылающую пустыню. Так Земля поделится на рай и ад.

3. Страшный суд.

Места и природных ресурсов для безоблачной жизни в Новых Мальдивах всем воскрешенным, конечно, не хватит. Шутка ли, сто — сто пятьдесят миллиардов людей, когда-либо живших на нашей планете на момент внедрения технологии Воскрешения. На планете, где и так почти исчерпаны ресурсы.

И вот тогда человечество догадается разом и бесповоротно поделить людей на плохих и хороших. Вечная жизнь в Новых Мальдивах достанется только тем, кто это заслужил.

Как это сделают? Вполне научно. На этой неделе парализованный австралиец впервые в истории написал твит силой мысли благодаря установленному в его мозге чипу. Завтра будет легко и просто полностью расшифровывать память человека.

В том числе воскрешенного человека.

Его мозг, подключенный к какому-нибудь мементографу, так же буднично, как сейчас УЗИ определяет пол неродившегося ребенка, сам расскажет всю предыдущую жизнь пациента, которую можно скрыть от государства и Церкви, от жены и друзей, но нельзя — от собственной памяти.

Все поступки. Все помыслы. Все подлости. Все милости. Зависть и милосердие. Мщение и прощение.

А потом на основе расшифрованной памяти Верховный Судия — искусственный интеллект, цифровая программа, Высший Разум (не все ли равно, как эта безошибочная, беспристрастная и всемогущая сущность будет называться в научной терминологии или как она уже сейчас называется в терминологии религиозных предчувствий, — лично я по старинке предпочитаю слово Господь) — вынесет каждому человеку не подлежащий пересмотру вердикт.

По совокупности свершений в прежней, смертной своей ипостаси человек воскрешенный либо получит двушку Вечную Жизнь в Новых Мальдивах, либо каторгу в пустыне пылающего концлагеря, в который превратится остальная Земля.

4. Конец света.

Уже сейчас ресурсы нашей планеты почти исчерпаны. Скоро их не останется совсем. Даже для производства больших об’емов электричества. Конец света, таким образом, будет вполне буквальным — на всей Земле отключат свет.

5. Вечная жизнь.

В этом году японские ученые расшифровали ген старения мозга. Завтра будут расшифрованы и перепрограммированы все гены, заставляющие человека стареть и умирать. Любой орган, включая мозг, сможет быть восстановлен играючи, как сейчас — сгнившие зубы.

Автор Екклесиаста не знал, ‘как образуются кости во чреве беременной’, — теперь это знает и студент. Студенты будущего будут потешаться над нашей смертностью.

Так вижу. Не вижу, но вглядываюсь. И там, уже очень невдалеке, они маячат грозно и утешительно, эти смутные очертания единственно возможного будущего.

Помнить об этом каждый раз, когда готовишься, как было Сказано, ‘даже в мыслях своих’, совершить маленькое или большое, когда решаешься согрешить против главной Заповеди, втолкованной нам в Писании: ‘Возлюби ближнего своего, как самого себя’.

Будь Человеком. Умей прощать. Учись смиряться. Не приноси в мир больше зла, чем в нем и без тебя уже навалено. Заслужи Воскрешение.

Купи квартиру в Новых Мальдивах на этапе котлована.

Всех с наступающим!