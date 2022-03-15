По поводу происшествия на Первом канале и слухов вокруг его ‘героини’ имею заявить следующее.

1. Такое может случиться с каждой редакцией. Мы — редакции — не устанавливаем наружку за своими сотрудниками, не прослушиваем их телефоны и вообще не являемся военизированными организациями с регулярными проверками на детекторе лжи и пр.

2. Марина Овсянникова — действительно бывшая жена одного из наших режиссеров. Они давно в разводе и живут разными жизнями. Совсем разными, как выясняется.

3. Теперь самое веселое. Если Овсянникова действительно, как пишут, Марина Ткачук, то я ее прекрасно помню. Однокурсницей моей, как опять же пишут, она не была, но она была почти всесильной любимицей почти всесильного директора ГТРК ‘Кубань’ Рунова, и именно из-за нее он яростно сопротивлялся моему назначению собкором ВГТРК по Краснодарскому краю, т.к. прочил на это место ее.

Вот как бывает в жизни)