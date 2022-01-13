Американские газеты теперь сообщают нам, что ‘склонность к педофилии формируется в утробе матери’.

И, значит, это ничего страшного. Природа, инаковость, права меньшинств.

Завтра нам вполне научно докажут, что и склонность к серийным убийствам, каннибализму и отрезанию голов формируется все в той же утробе, а значит, право имеет.

И бесполезно об’яснять, что совершенно нерелевантно копаться в предпосылках педофилии, поскольку нормальному человеку наглухо все равно, откуда она берется.

Нормальный человек, обнаружив в себе неудержимое желание переспать с ребенком, идет и убивает себя об стену. Без всяких рефлексий и психотерапий.

А вообще прошу партию и правительство немедленно вернуть железный занавес. Как-то под ним было уютнее.