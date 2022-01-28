Трехлетний мальчик, которого летом нашли спящим на обочине в Челябинске, сгорел.

На этот раз — насмерть.

Дома он был один, спасать его было некому. Он и раньше много раз оставался один, терялся, мать его — психически нездоровый человек и заботиться о нем не могла, и все об этом знали. Давно.

Зачем нам вообще органы опеки? Вот зачем они нужны в том виде, в котором сейчас?

Орган, который изымает детей из семей, из которых изымать не надо, и не изымает, когда надо.

Мы замучились разбираться с обращениями людей по этому поводу. Хватит уже, совсем хватит. Реформируйте уже эту злосчастную опеку.

Или у нас много лишних трехлетних мальчиков в стране? Сердце же разрывается, на самом деле(