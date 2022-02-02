Сегодня немецкий регулятор MABB постановил, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе ‘Одиссей’.

RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо еще.

Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, который вещает из Москвы и у которого есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы.

Это полная чушь. Вещать не прекратим.

Это как если бы Роскомнадзор запретил Дойче Велле вещание на их собственном сайте.

Стоит попробовать, кстати.

Отдельно напоминаю немецкому регулятору, что сегодня годовщина Сталинграда.

Победы в Сталинграде.