Мне в личные сообщения скинули несколько интересных ссылок — это реклама в соцсетях одноразовых вейпов.

Даже беглое изучение контента на этих страницах позволяет сделать вывод о многократном нарушении закона о рекламе никотиносодержащих изделий. А я напомню, что реклама любой продукции с никотином у нас запрещена. Тут мы видим и рекламу одноразовых вейпов, и стимулирование продаж и потребления, и демонстрацию такой продукции и процесса ее потребления.

Причем такой контент можно найти и на официальных страницах самых популярных на рынке брендов. То есть ведущие производители и дистрибьюторы одноразовых вейпов открыто нарушают целый скоп российских законов.

А не только гугл и эппл.

Весь контент ориентирован на подростков: шутки и мемы с ‘одноразками’, или ‘ашками’, популярные блогеры и рэперы, полуголые девушки, компьютерные игры.

Такой бесстрашный маркетинг переносится и в торговые точки. Зайдите в любой магазин ‘Табак’: все вейпы находятся в открытой выкладке, то есть визуально доступны несовершеннолетним. Для вейпов, как и для сигарет, это запрещено законом. Продавцы иногда заигрывают с покупателями, ставят веселые надписи на витрине с вейпами — ‘Мама про меня не узнает’.

Традиционный вопрос контролирующим органам: ДОКОЛЕ?