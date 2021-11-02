Люди приезжают на КТ. Как правило, на скорой. Им делают КТ и выявляют у них пресловутое матовое стекло.

Если поражение небольшое, их не госпитализируют.

То есть отправляют домой.

На общественном транспорте. Больных ковидом. Заразных.

И по дороге они заражают весь свой троллейбус вместе с остановкой.

Более того, врачи, приходящие на дом к ковидникам, если состояние более-менее нормальное, выписывают направление на КТ в поликлинику. Куда больные люди идут/едут уже НЕ на скорой со своим подтвержденным ковидом.

А все тем же троллейбусом.

Что разумнее — организовать транспортировку больных и заразных людей или расхлебывать вот это все?