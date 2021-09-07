Двух похищенных педофилом десятилетних девочек нашли изнасилованными и мертвыми.
Опять.
Их насильник и убийца уже отсидел десять лет за похожее преступление и недавно вышел.
Опять.
Он должен был где-то там отмечаться, но не отмечался и вообще пропадал.
Опять.
В этом деле гораздо больше детоубийц.
Все, кто лоббирует что-либо, кроме пожизненного, для педофилов — детоубийцы.
Полиция нашла кузбасского педофила за одну ночь.
И дайте всем причастным премию, пожалуйста.
Потому что еще день-два — и он обязательно напал бы на новую девочку.
Нет ни одной причины, почему этих ублюдков вообще надо выпускать из тюрьмы.