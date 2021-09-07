Двух похищенных педофилом десятилетних девочек нашли изнасилованными и мертвыми.

Опять.

Их насильник и убийца уже отсидел десять лет за похожее преступление и недавно вышел.

Опять.

Он должен был где-то там отмечаться, но не отмечался и вообще пропадал.

Опять.

В этом деле гораздо больше детоубийц.

Все, кто лоббирует что-либо, кроме пожизненного, для педофилов — детоубийцы.

Полиция нашла кузбасского педофила за одну ночь.

И дайте всем причастным премию, пожалуйста.

Потому что еще день-два — и он обязательно напал бы на новую девочку.

Нет ни одной причины, почему этих ублюдков вообще надо выпускать из тюрьмы.