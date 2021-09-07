Двух похищенных педофилом десятилетних девочек нашли изнасилованными и мертвыми. 

Опять. 

Их насильник и убийца уже отсидел десять лет за похожее преступление и недавно вышел. 

Опять. 

Он должен был где-то там отмечаться, но не отмечался и вообще пропадал. 

Опять. 

В этом деле гораздо больше детоубийц.

Все, кто лоббирует что-либо, кроме пожизненного, для педофилов — детоубийцы.

Полиция нашла кузбасского педофила за одну ночь. 

И дайте всем причастным премию, пожалуйста. 

Потому что еще день-два — и он обязательно напал бы на новую девочку. 

Нет ни одной причины, почему этих ублюдков вообще надо выпускать из тюрьмы.

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