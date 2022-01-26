‘Здравствуйте!

Меня зовут так-то. Ваш телефон мне дал кто-то. Дело в том, что мои знакомые из шведской газеты почему-то прямо сейчас очень хотят на Донбасс, к политике это не имеет отношения, но никто не понимает, можно ли туда ехать именно сейчас, не слишком ли опасно, не начнется ли война, не будет ли Россия атаковать. Подскажите, пожалуйста, что вы об этом знаете’.

За последние пару дней я получила пять писем и сообщений примерно такого содержания. От разных людей — совсем незнакомых или слегка знакомых. Разумеется, иностранцев или пишущих от имени иностранцев.

Вы думаете, шпионов выдумал Сомерсет Моэм? Ан нет. Они примерно вот так и работают.

Дети, берегитесь баобабов!