Проехали этим летом мимо бесподобного поля подсолнухов.

На нем табличка ‘Продается’. И телефон.

Звоню. Даже не знаю зачем.

— Вы поле продаете?

— Ну.

— Сколько?

— Три.

— Миллиона?

— Гектара.

— А сколько стоит?

— Это тока при личной встрече.

— Личная встреча вряд ли получится. Я в Москве живу. Заехала на денек.

— И на кой ляд вам мое поле, еси вы в Москве?

— Ну, мало ли. Может, экоферму открою. Черешни насажаю, горошка.

— Экоферму? Це не дило. Лучше коноплей засадить, как в Калифорнии. Вот це бизнес! Правда, статья 228, — хохочет мужик на конце провода.

— И все-таки, сколько стоит?

— Восемь. Но буду торговаться и отдам за девять. Вот такой я веселый человек.

— Да уж.

— А вы, значит, на море отдыхали и уже домой двинули — и мимо поля моего проезжаете?

— Примерно так.—

Осторожно едьте. Всякую дрянь у дороги не ешьте, особенно беляши. Видите, какой я веселый человек! Кто вам так еще настроение поднял? А поле мое вам не надо сто лет.

И как вот это все не любить?