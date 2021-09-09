Проехали этим летом мимо бесподобного поля подсолнухов.
На нем табличка ‘Продается’. И телефон.
Звоню. Даже не знаю зачем.
— Вы поле продаете?
— Ну.
— Сколько?
— Три.
— Миллиона?
— Гектара.
— А сколько стоит?
— Это тока при личной встрече.
— Личная встреча вряд ли получится. Я в Москве живу. Заехала на денек.
— И на кой ляд вам мое поле, еси вы в Москве?
— Ну, мало ли. Может, экоферму открою. Черешни насажаю, горошка.
— Экоферму? Це не дило. Лучше коноплей засадить, как в Калифорнии. Вот це бизнес! Правда, статья 228, — хохочет мужик на конце провода.
— И все-таки, сколько стоит?
— Восемь. Но буду торговаться и отдам за девять. Вот такой я веселый человек.
— Да уж.
— А вы, значит, на море отдыхали и уже домой двинули — и мимо поля моего проезжаете?
— Примерно так.—
Осторожно едьте. Всякую дрянь у дороги не ешьте, особенно беляши. Видите, какой я веселый человек! Кто вам так еще настроение поднял? А поле мое вам не надо сто лет.
И как вот это все не любить?