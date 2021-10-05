Я не верю в теории заговоров, поэтому считайте это просто занимательной хронологией событий.

Воскресенье.

На американском телеканале CBS выходит большое интервью ‘уистлблоуэр’ — бывшей сотрудницы Facebook, которая говорит, что соцсеть недостаточно борется за демократию в США и должна была больше цензурировать сторонников Трампа, которые устроили ‘восстание’. Цукерберга ‘интересует только прибыль’, а сохранность страны не интересует. ‘Уистлблоуэр’ очень удобный, не то что Ассанж — весь мейнстрим с восторгом цитирует и рассуждает, какой Facebook неконтролируемый и опасный.

Понедельник.

Серверы Facebook падают на несколько часов. По всему миру недоступны Facebook, WhatsApp и Instagram. Акции компании рушатся, лично Цукерберг теряет около 6 млрд долларов.

Вторник.

Удобный ‘уистлблоуэр’ стоит в расписании слушаний в сенате. Будет рассказывать про то, как Facebook и Instagram плохо влияют на детей и хотят извлекать прибыль из несовершеннолетних без оглядки на их психическое здоровье и безопасность. Мейнстрим пишет, что пришло время поменять законы, дающие слишком много свободы соцсетям.

Пресс-секретарь Байдена прямым текстом говорит: саморегулирование соцсетей не работает, президент давно придерживается такого мнения.

Выводы делайте сами.