Домой Рубрики Блоги Маргарита Симоньян: Я в последний раз вышла замуж РубрикиБлогиНовости Саратова Маргарита Симоньян: Я в последний раз вышла замуж По Новости Саратова - 03.03.2022 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В старом (зато белом) платье и кардигане, со сломанным ногтем, в самодельной прическе и с самодельным макияжем я только что первый раз в жизни вышла замуж. И последний, разумеется. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА На улице Студеная в Саратове росгвардейцы задержали вора В кафе и театрах Саратовской области отменили социальную дистанцию Жильцы домов ЖК «Лесная республика» остались без воды в Саратове ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ На улице Студеная в Саратове росгвардейцы задержали вора Новости Саратова - 03.03.2022 0 Накануне, 2 марта, у дома, расположенного по улице Студёная, сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. Проверка показала, что 33-летний саратовец разыскивался полицией... В кафе и театрах Саратовской области отменили социальную дистанцию 03.03.2022 Жильцы домов ЖК «Лесная республика» остались без воды в Саратове 03.03.2022 Маргарита Симоньян: Я в последний раз вышла замуж 03.03.2022 Роман Бусаргин объявил об отмене карантина в саратовских домах-интернатах 03.03.2022