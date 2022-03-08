Я всегда считала, что быть мужчиной очень трудно.

Когда ты мужчина, все ждут от тебя, что ты будешь нести ответственность — за семью, за себя, за своих подчиненных (иногда и за начальников), за близких и дальних родственников, за друзей.

Все ждут, что ты будешь зарабатывать и заработанным делиться.

Что ты будешь чуть не с детства пахать, стремиться, добиваться чего-то — и снова вперед.

Что ты будешь держать свое слово и подавать пример.

Будешь хорош в постели, неутомим и всегда готов.

Будешь обеспечивать постаревших родителей — следить, чтобы отец ездил на приличной машине, а мама отдыхала в хорошем санатории.

Что ты будешь любить свою Родину и защищать ее — так, как полагаешь правильным.

Что ты будешь приличным человеком, приятно пахнущим, не сильно пьяным, душой компании, верным другом.

Что ты не будешь говорить глупости и за тебя никогда не будет стыдно.

Что всему этому ты научишь своих сыновей. Что у тебя вообще будут эти сыновья. И разумеется, дом и дерево.

А когда ты женщина, никто от тебя этого не ждет.

Ты просто молча все это делаешь, а потом идешь варить борщ.

С 8 Марта!