Директор некоммерческого партнерства «Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье» Марина Владимировна Лапенко:

— В западном мире постправды, где объективные факты не имеют определяющего значения, любые отличные от американской точки зрения материалы вызывают жесткое сопротивление. Такую агрессивную политику против России демонстрирует YouTube. В последнее время этот видеохостинг не только блокирует каналы пророссийских СМИ и блогеров, но и официальные каналы.

Понятно, что Запад боится проверенной и объективной информации. Столько лет создавать виртуальные, далекие от действительности сообщения, при этом оставлять в свободном доступе противоправный контент, видео пыток российских военнослужащих.

Роскомнадзор неоднократно через «мягкие меры» пытался призвать YouTube к соблюдению действующих законов страны, но все тщетно. Последняя капля: блокировка официального канала Госдумы «Дума ТВ».

Так может, пришло время для жестких действий? Может, только так владельцы видеохостинга смогут понять, что законы нужно соблюдать, а Россия не подчиняется давлению!