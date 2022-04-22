Марину Ульянову вновь назначили на должность председателя контрольно-счетной палаты Саратова. Такое решение приняли сегодня, 22 апреля, на заседании городской думы.

Заместителем председателя КСП осталась Ирина Кудрявцева, аудитором — Марина Мудрак. Они занимают свои должности с 2017 года.

— Контроль должен быть не только количественным, но и качественным. Мы всегда ставим вопросы, а достигнуты ли цели расходов? Ведь дело не только в процедуре. В современных условиях необходимо совершенствовать методы и методики контроля. Также нужно использовать все возможности, чтобы представления КСП были исполнены, — заявила в своем выступлении Ульянова.