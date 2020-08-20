Суд вынес приговор в отношении заключенного под стражу мужчины, который несколько раз уничтожал следственные материалы, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

В декабре 2019 года обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, в следственной комнате разорвал листы уголовного дела. Находясь под стражей, мужчина пытался воспрепятствовать следственным действиям. Но его противоправные действия были сразу же пресечены.

Второй раз он вновь попытался уничтожить материалы следствия, но уже в конце марта 2020 года. В ходе ознакомления с материалами дела в следственной комнате он разорвал их на мелкие части. И повторно его действиям воспрепятствовали сотрудники изолятора.

Суд с учетом всех инкриминируемых деяний вынес приговор мужчине. Ему назначено 12 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима и последующее ограничение свободы на год.