В региональное управление безопасности обеспечения жизнедеятельности населения направлены сметные расчеты от администрации Марксовского района на выделение денег из резервного фонда.

Напомним, 14 июля по нескольким районам Саратовской области прошелся ураган, от которого больше всего пострадали жители Балаковского и Марксовского районов.

Администрация Балакова 4 августа подготовила соответствующую документацию о выделении денег для ликвидации последствий. Так, Балаковскому району, в котором вырывало и ломало деревья, разрывало линии электропередач, переворачивало автомобили, потребовалось для устранения последствий около 19 миллионов рублей.

В Марксовском же районе сумма для ликвидации последствий урагана выше почти в три раза, ему требуется около 50 миллионов рублей. На оперативном совещании заместитель главы администрации района по ЖКХ Вячеслав Шевела сообщил, что сумма ущерба по многоквартирным домам оценивается в 43 миллиона рублей, а по социально-значимым объектам – 5,331 миллиона рублей. Кроме того, необходимо выделить средства для жителей более 80 частных домов, которых тоже не прошла стороной стихия.