Маршрут №94 временно перестанет ходить, сообщает МКУ «Транспортное управление».

— Временная нестабильная работа маршрута №94 обусловлена тем, что в настоящее время проводится конкурсная процедура по отбору перевозчика в связи с окончанием срока действия свидетельств об осуществлении перевозок. Автобусный маршрут продолжит свою работу после определения перевозчика, — сказали в МКУ.

Ранее в группе «Юбилейный Саратов» одна из пользователей сети написала, что транспорт по этому маршруту не будет ходить около десяти дней. Женщина призвала неравнодушных саратовцев отстоять закрытие маршрута.

Сейчас местным жителям посоветовали пересесть на автобус №2Д. Точное время возобновление движения маршрутки №94 не сообщается.