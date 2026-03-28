Маршрут автобуса № 9А в Саратове кардинально изменится с 11 апреля

В Саратове кардинально меняется схема движения автобусного маршрута № 9А, запущенного в прошлом году для замены трамвая №3 на время реконструкции.

Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

До 10 апреля автобусы будут ходить по привычному маршруту: 8-я Дачная – Сенной рынок. С 11 апреля они начнут курсировать от 6-го квартала (пересечение Лебедева-Кумача и Тархова) до бизнес-центра «Ковчег» на Вавилова, через Молочку и район СХИ. Новый путь практически повторяет маршрут трамвая № 11 (Геологический колледж – Мирный переулок).

Комитет по транспорту ищет подрядчика на период с 11 апреля по 1 мая. На линию должны ежедневно выходить 14 автобусов, интервал движения составит 9–18 минут. Стоимость контракта — 9,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что с 3 апреля будет укорочен маршрут автобуса № 9Б (8-я Дачная – «Ковчег»), запущенный для замены трамвая № 3. После реконструкции последнего автобусы №9Б будут курсировать между Мирным переулком и Сенным рынком.

Ольга Сергеева