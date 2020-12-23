После обращения жителей к депутату Госдумы Николаю Панкову, в Саратове продлен маршрут автобуса №72 до микрорайона Цветочный.

Ранее автобус №72 ходил от железнодорожного вокзала до микрорайона Изумрудный. Жители Цветочного могли добраться до центра города только с пересадками.

Николай Панков обсудил эту проблему на встрече с жителями Цветочного. В итоге в схему движения общественного транспорта внесены изменения. По словам депутата, она должна быть спланирована так, чтобы было удобно жителям, а не только перевозчикам.

—Не так давно были попытки закрыть маршрут №94 в пользу автобусов маршрута №2Д. Проводил опрос в соцсетях – жители высказались за сохранение маршрута. Обращался по этому поводу в администрацию города, благодаря людям, удалось его отстоять. Удобство и безопасность жителей, а тем более, детей – это главное, — подчеркнул Николай Панков.