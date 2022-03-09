Ключевая магистраль Энгельса протяжённостью около 10 км передана на областной уровень.

Региональный статус получил маршрут от моста Саратов-Энгельс до выезда на Ершов – по улице Лесозаводской, Степной, Советской, проспекту Энгельса и проспекту Строителей. Об этом сообщает телеграм-канал Пул-64.

Кроме того, на областной уровень переданы подъезды к двум крупным сёлам в Петровском районе – поселок Пригородный и село Таволожка, 14 км автодороги Новые Бурасы – Лох – Гремячка – Красная Речка, улицы в город Шиханы и село Перелюб.

Напомним, передача местных дорог на региональный уровень идёт по инициативе губернатора Валерия Радаева. Это поможет увеличить расходы на их ремонт и содержание, позволит привести трассы в порядок в короткие сроки.