Названы остановки маршрута троллейбуса №109, который будет ходить между Саратовом и Энгельсом. Об этом гласит соответствующий приказ за подписью министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева.

Транспорт будет следовать по остановкам: железнодорожный вокзал — РАНХиГС — улица Университетская — Астраханская — Рахова — Чапаева — Горького — Радищева — Комсомольская — Чернышевского — Большая Горная — Славянская площадь — Мостоотряд — Лесосклад — Школа Нового Века — гипермаркет “Лента” — Шурова гора — Пляж — улица Калинина. В обратном направлении: Петровская — По требованию — ТЦ “Лазурный” — улица Льва Кассиля — лицей имени А.Г.Шнитке — Волоха — Маяковского — Рабочая — Строймаркет — Мебельная фабрика — Рынок “Покровский” — Харьковская — Орловская — поселок Кирпичный — ЗАО “Тролза”.

Напомним, существовавший ранее маршрут троллейбуса №9, который курсировал между Саратовом в Энгельсом, ходил до ТЦ «Лазурный»