Грубое нарушение правил дорожного движения зафиксировали жители Энгельса.

Как сообщили в паблике «Энгельс онлайн» соцсети ВКонтакте очевидцы происшествия, водитель маршрутного такси номер 34 в пятницу 17 сентября выехал с полным салоном людей на полосу встречного движения, причём на красный свет.

— На пересечении улиц Полтавская и Марины Расковой маршрутчик с полным салоном людей устроил затор и… по встречной полосе погнал на красный, — так описал увиденное житель Энгельса.

Многие в комментариях стали оправдывать водителя-торопыгу, который помог людям не опоздать.

Однако некоторые справедливо пошутили, что в случае неблагоприятного исхода такого лихого маневра вопреки ПДД важно, чтобы «количество трупов соответствовало количеству посадочных мест…»