Врач областной клинической больницы и участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Александр Масальцев отметил важность повышения заработной платы сотрудникам бюджетной сферы

— Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в том числе врачам важное и своевременное решение. Сегодняшнее решение, принятое на заседании Саратовской областной думе, несомненно положительно скажется на общее благосостояние семей сотрудников сферы здравоохранения. Нельзя не отметить, что правительство Саратовской области подобным решением подтверждает свою социальную направленность. Появившиеся излишки в бюджете направляются именно на повышение заработной платы врачам, учителям и социальным работникам, — отметил Масальцев.