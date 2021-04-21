Участник предварительного голосования партии «Единой России», врач Саратовской областной больницы Александр Масальцев поделился своим впечатлением о ежегодном Послании президента Федеральному собранию.

— Одной из главных тем ежегодного Послания президента Федеральному Собранию РФ было здравоохранение. Затронуты вопросы эффективной борьбы с пандемией. Важность доступности вакцинации для населения страны.

Предложено выстроить здравоохранение на новой технологической базе, чтобы соответствовать мировому уровню. Взят вектор на развитие высоких технологий, создание широкой сети телемедицины, доступности квалифицированной медицинской помощи и высокоточной диагностики.

Берется на контроль региональное и муниципальное здравоохранение. Запланирована модернизация службы скорой помощи. В поликлиниках уделить внимание профосмотрам и диспансеризации населения, что поможет выявлять новые заболевания на ранних стадиях и не запускать хронические.

Все предложения актуальны и составлены на основе реальных проблем системы здравоохранения, — отметил Масальцев.