Домой Рубрики Новости Саратова Машина такси перевернулась после столкновения с двумя легковушками в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Машина такси перевернулась после столкновения с двумя легковушками в Саратове По Новости Саратова - 16.11.2020 151 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 16 ноября, на пересечении улицы Алексеевская и Генерала Захарова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. Столкнулись Renault Daster, Lada Kalina и машина такси, которая оказалась зажата между двумя авто. О пострадавших не известно, на месте ДТП работают пожарные. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Аэропорт будет реконструирован в Балаково Почти 30 тысяч SMS с напоминанием о долге за вывоз ТКО отправлены юрлицам Иностранцев отправили в колонию за распространение наркотиков в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Аэропорт будет реконструирован в Балаково Новости Саратова - 16.11.2020 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соглашение с инвестором АО «Металлургический завод Балаково»в лице гендиректора Виталия Бабенко о реконструкции аэропорта в Балаково. Проект... Почти 30 тысяч SMS с напоминанием о долге за вывоз ТКО... 16.11.2020 Иностранцев отправили в колонию за распространение наркотиков в Саратове 16.11.2020 Объявлен «оражневый уровень» опасности из-за холода в Саратовской области 16.11.2020 «Молодая Гвардия» празднует своё пятнадцатилетие 16.11.2020