Сегодня, 16 ноября, на пересечении улицы Алексеевская и Генерала Захарова в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Столкнулись Renault Daster, Lada Kalina и машина такси, которая оказалась зажата между двумя авто.

О пострадавших не известно, на месте ДТП работают пожарные.

