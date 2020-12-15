Сегодня, 15 декабря, в 12:45 на Безымянной улице, 6 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

Дорогу не поделили ВАЗ-2115, Datsun и Shevrolet.

Данные о пострадавших уточняются.