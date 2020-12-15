Домой Рубрики Новости Саратова Машина Яндекс. такси и две легковушки столкнулись на Безымянной улице в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Машина Яндекс. такси и две легковушки столкнулись на Безымянной улице в Саратове По Новости Саратова - 15.12.2020 144 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 декабря, в 12:45 на Безымянной улице, 6 в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД. Дорогу не поделили ВАЗ-2115, Datsun и Shevrolet. Данные о пострадавших уточняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Более 70 мест отдыха в Саратовской области готовы принять порядка 8 тыс человек Планируется построить 50 объектов здравоохранения в Саратовской области Такси в Саратове будут бесплатно возить медиков на вызовы ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Более 70 мест отдыха в Саратовской области готовы принять порядка 8... Новости Саратова - 15.12.2020 0 На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев рассказал о работе санаториев и баз отдыха в условиях ограничительных мер. Он отметил, что в регионе... Планируется построить 50 объектов здравоохранения в Саратовской области 15.12.2020 Такси в Саратове будут бесплатно возить медиков на вызовы 15.12.2020 “Скорая помощь” в Саратове стала быстрее приезжать на вызовы 15.12.2020 Более 50 млн рублей поступило в Саратовскую область для закупки лекарств... 15.12.2020