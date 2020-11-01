Стали известны детали ДТП у села Подгорное Энгельсского района Саратовской области, и огни отличаются от тех, которые дали в региональной автоинспекции.

Как рассказали в пресс-службе областной службе спасения, машиной, которая слетела с трассы, и в которой находилась женщина и пятилетний мальчик, управлял мужчина. После ДТП его извлекли спасатели и передали сотрудникам «скорой помощи» в тяжелом состоянии. Ребенок также госпитализирован. Женщине, которая по предварительной информации находилась за рулем, была оказана медицинская помощь на месте и от госпитализации она отказалась.

Напомним, ранее сообщалось о вылетевшей с трассы ВАЗ-2112 в которой пострадал пятилетний ребенок, находившийся в детском кресле.