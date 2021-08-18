Водитель автомобиля пытался скрыться от преследовавших его полицейских.

В Саратовской области полицейские открыли стрельбу по колесам пьяного водителя.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областном ГУ МВД, настоящая погоня со стрельбой произошла в Калининском районе Саратовской области.

На въезде в районный центр сотрудники ДПС обратили внимание на подозрительную «пятерку» с волгоградскими номерами.

Когда водитель легковушки не остановил машину, как того потребовали стражи порядка, экипаж ДПС начал преследование.

Во время «гонки» автомобилист грубо нарушал правила движения, выезжая на встречку, а также показал стражам порядка неприличный жест.

После предупреждений о стрельбе, нарушитель только прибавил газу.

Мужчину за рулём остановила только стрельба по колесам. Он бросил машину и попытался убежать, однако его быстро поймали и обезвредили полицейские.

Оказалось, что «герой» был пьян и уже не раз лишался водительских х прав. В отношении нарушителя составлены сразу 3 административных протокола.