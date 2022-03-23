Житель Саратова накопил крупную задолженность по штрафам ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Так, 51-летний мужчина накопил долг по штрафам более двух миллионов рублей, включая исполнительский сбор. На его счету свыше 1000 штрафов за превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков и разметки, а также выезд на встречную полосу.

Согласно информации ГИБДД, на мужчину зарегистрирован автомобиль «Skoda Superb». В ходе розыска, машину нашли на территории Москвы.

Автомобиль арестовали и направили на спецстоянку. Если мужчина не выплатит штрафы, его автомобиль будет реализован на торгах в счет погашения долга.