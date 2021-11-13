Жители Саратова наблюдали, как машина «скорой» перевозит частное имущество.

Видео разгрузки мебели, которую привезли к жилому дому, выложили в паблике «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, как несколько человек в гражданской одежде выгружают из спецмашины с «маячками» части стола, дивана и прочего, явно не больничного имущества.

«Как вы считаете, допустимо ли перевозить личную мебель на автомобилях «скорой помощи»?» — задается вопросом автор поста Всеволод Старозубов.

В комментариях некоторые пользователи предполагают, что это, возможно, машина частной клиники.

В целом же люди недовольны, что во время пандемии медицинский транспорт используется не по назначению.