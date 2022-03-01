В соцсети жители города продолжают выкладывать фотографии с ямами на дорогах.

Так, еще одним примером послужила дорога на улице Чапаева/Зарубина. Автор поста уточняет, что в этой яме пострадала не одна машина.

— Кроме того, из-за пятничного прорыва горячей воды на Зарубина ее ещё больше размыло. Автолюбители, чтобы сделать заметнее, положили покрышку, — делится проблемой саратовец.

Напоминаем, что подобные ямы были замечены ранее на улице Рабочая, 20 и на улице Уфимцева. Как утверждают горожане, такие проблемы возникают повсеместно.