В этом году масленица приходится на первую весеннюю неделю сезона — с 28 февраля по 6 марта. Это славянский праздник, до сих пор горячо любимый множеством россиян.

В своих соцсетях саратовцы уже сегодня делятся рецептами блинов и мнениями о том, как правильно отмечать праздник. Многие говорят, что сейчас особенно полезно немного отвлечься на готовку и семейные посиделки.

Согласно традициям славян, масленица является проводами зимы. Это «отдушина для желудка» перед Великим постом. Главными атрибутами праздника по-прежнему можно назвать чучело Масленицы, традиционные уличные гуляния и блины.

Как показала аналитика комментариев в соцсетях, многие саратовцы до сих пор помнят и стараются соблюдать традиции, согласно которым каждый масленичный день имеет свой смысл.

Так, понедельник это начало сырной недели — встреча Масленицы. Ключевая традиция понедельника это приготовление первого блина. Хозяева не должны есть его сами — первый блин полагается отдать неимущим.

Во вторник — заигрыши, их посвящают смотринам. Молодых неженатых и незамужних отправляли пообщаться, посмотреть друг на друга. Сейчас в этот день просто принято ходить в гости.

На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашают на блины зятьев с женами. Сейчас этот день — хороший повод навестить родителей и попить в их компании чай.

Четверг, или разгуляй – начало широкой Масленицы. Все домашние дела должны быть прекращены, нужно достойно проводить зиму и встретить весну. Считалось, что игнорировать массовые гуляния в это день к неудачам.

В пятницу традиционные тещины вечерки — зятья зовут тещу на угощение. Хороший повод для ответного родительского визита.

Суббота отводится золовкиным посиделкам. Еще один день, когда можно лишний раз собраться с родственниками и отвести душу за разговорами.

Традиция последнего дня недели всем хорошо знакома — его называют «прощеным воскресеньем». В этот день можно попросить прощения у каждого знакомого, а также в последний день масленицы народ сжигал праздничное чучело.