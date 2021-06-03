На маслоэкстракционных заводах в Аткарске и Балаково пройдет реконструкция, их расширят. Соглашение об этом губернатор Саратовской области Валерий Радаев подписал с главой компании «Русагро» Вадимом Мошковичем на Петербургском форуме.

— Для региона проект имеет социальную и экономическую значимость: новые производственные линии дадут рабочие места, усилят экономические возможности по налогам, размеру зарплаты, — отметил Валерий Радаев.

По планам, мощность Аткарского маслоэкстракционного завода возрастет до 1,8 тысячи в сутки, Балаковского – до 2,4 тысячи в сутки. На балаковской площадке проект планируется реализовать к сентябрю 2022 года, на аткарской – к октябрю 2023 года.