Руководитель Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о соблюдении масочного режима в регионе.

Она отметила, что контроль за этим должен быть во всех торговых центрах. Сейчас граждане стали более сознательными, но полиция все равно продолжает выявлять нарушителей.

Она отметила, что сейчас прокуратуры проверяют частные школы на соблюдение режима и не везде они соблюдаются.

Поэтому министерство образования региона тоже должно обращать внимание на такие учреждения.